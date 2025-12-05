Kriechmayr logra en el Super-G de Beaver Creek su decimonovena victoria en Copa del Mundo

Kriechmayr, de 34 años, y cuya última victoria fue el 18 de febrero de 2024 en el Super-G Kvitfjell (Noruega), ganó en Beaver Creek con 56 centésimas de ventaja sobre el noruego Fredrik Moeller y 1.03 segundos sobre el también austríaco Raphael Haaser, subcampeón del mundo.

Odermatt, que fue el ganador del primer supergigante del curso por delante de Kriechmayr, el 27 de noviembre en Copper Mountain, acabó esta vez quinto a 1.23 del austríaco, que pasa a liderar la general de esta disciplina con 180 puntos, 35 más que el helvético.

Marco Odermatt se mantiene al frente de la general absoluta con 345 puntos, 118 más que Kriechmayr, que se coloca segundo.