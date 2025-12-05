Osasuna prepara el choque ante el Levante con Kike Barja al margen del grupo

El conjunto rojillo ha realizado una sesión que ha consistido en ejercicios de activación, evoluciones y plan de partido. Alessio Lisci juega ante suexequipo, un Levante que llegará a Pamplona este lunes con cambio de entrenador.

El capitán del equipo, Barja, es duda para esta jornada, mientras que Valentin Rosier ha proseguido con su plan de recuperación programado y Ante Budimir ha continuado con su plan específico de trabajo. Iker Benito ha continuado con el proceso de recuperación de su lesión.

Han participado en la sesión los jugadores del filial Stamatakis, Aimar Bonel, Alykall y Santos.

El equipo volverá a entrenarse este sábado en Tajonar, donde la primera parte de la sesión se desarrollará a puerta cerrada y, a partir de las 11:20 horas, será a puerta abierta. Además, el entrenamiento del domingo será a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11:00 horas.

