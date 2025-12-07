Colombia y Venezuela se reparten los oros de la gimnasia artística

El gimnasta colombiano Jaider Sebastián Rodríguez hizo doblete de oros al proclamarse campeón de la competición masculina individual y también en el dueto mixto, donde hizo pareja con Daniela Rocío Moreno, quien obtuvo la plata en la modalidad individual femenina.

En la masculina individual, Rodrigúez logró en la final una puntuación 17,167, por delante del venezolano José Andrés Parra (17,150) y del boliviano Patrick Linares (7,733).

Mientras, en el dueto, la pareja colombiana integrada por Rodríguez y Moreno consiguió una puntuación de 16,933, por encima de los 16,677 de la pareja venezolana y de los 9,550 del dueto boliviano, que fueron medalla de plata y bronce, respectivamente.

A su vez, la venezolana Andrea Cristina León se hizo con el oro en la competición individual femenina al obtener 17,967 puntos, frente a los 17,850 de la combiana Moreno, que se llevó la plata; y a los 17,800 de la peruana Thais Fernández, que fue bronce.

