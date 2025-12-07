Steenbergen se corona 'reina' de Lublin con seis oros y cinco plusmarcas continentales

Un sensacional botín que la neerlandesa adornó con cinco nuevas plusmarcas continentales, la última la lograda este domingo en final del relevo de estilos en la que Steenbergen fijó en la primera posta un nuevo tope europeo de los 50 espalda.

Steenbergen, que firmó un tiempo de 25.47 segundos, rebajó en dos centésimas la plusmarca continental que la italiana Sara Curtis había logrado en el arranque de la jornada, tras imponerse en la final de la prueba corta de espalda con un crono de 25.49.

Una Sara Curtis que fue quien más se acercó a la nadadora neerlandesa en el medallero, tras cerrar los campeonatos con tres otros, eso sí sólo uno en pruebas individuales, en la ya mencionada final de los 50 espalda, ya que las otras dos preseas doradas llegaron en los relevos.

Si en la categoría femenina la gran dominadora fue Marrit Steenbergen, en la masculina el titulo de 'rey' recayó en el suizo Noé Ponti, que sumó este domingo su tercer oro en la piscina del Aqua de Lublin, tras imponerse en la final de los 200 mariposa con un tiempo de 1:50.17 minutos.

Con un oro menos que el helvético cerró la competición el francés Maxime Grousset, campeón de los 100 libre y 100 mariposa, que perdió este domingo la oportunidad de superar a Ponti, tras tener que conformarse con la plata en las finales de los 50 libre y del relevo 4x50 estilos.