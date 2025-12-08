El guatemalteco Jean Pierre Brol, plata en la final de la Copa del Mundo de trap

El tirador guatemalteco, ingeniero agrónomo e hijo del también tirador Fernando, se quedó, con 28 platos acertados, a tan solo uno del vencedor, el estadounidense William Hinton, que tan solo falló uno de sus tiros, el duodécimo, de los treinta efectuados.

Hinton fue el último de los finalistas en fallar. Brol Cárdenas marró en el décimo y en el vigésimo primero, lo que le apartó del oro, con lo que acabó por detrás del norteamericano, con el que había empatado en la clasificación.

Cerró el podio el también estadounidense Walton Eller, con 23 platos rotos.

En categoría femenina ganó la italiana Silvana María Stanco, subcampeona olímpica en París 2024, plata mundial y doble campeona continental, que había acabado igualada a 26 con la sanmarinense Alessandra Perilli y a la que superó en el desempate. El bronce fue para la turca Rumeysa Pelin pese a que fue la primera en errar en la final.

En skeet, Christian Elliott lideró un podio estadounidense en categoría masculina por delante de Vincent Hancock y Dustan Taylor y en féminas la china Yiting Jiang se colgó el oro al preceder a la también norteamericana Samantha Simonton y a la griega Emmanouela Katzouraki.