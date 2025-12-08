Otro estandarte de la afición culturalista: las caretas con el jugador Lucas Ribeiro

Lo que empezó siendo casi una anécdota de un grupo de aficionados en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz, que elaboraron unas caretas con la imagen del jugador de Santa Helena y las portaron en la primera remontada culturalista a domicilio (1-2), parece extenderse como una mancha de aceite.

Ya no solo en el estadio Reino de León se empezaron a multiplicar las "caras" del brasileño en la afición más fiel, sino que en el siguiente desplazamiento a Ipurua, el número ya se ha convertido en una de las señas de identidad junto con banderas, bufandas o pancartas.

De hecho, ante el Eibar, donde la Cultural logró la quinta victoria a domicilio y segunda consecutiva remontando, se añadió una innovación más a la nueva devoción por el astro brasileño que aspira a que su gol en el mundial de clubes sea elegido como el mejor por la FIFA del 2025.

El siguiente paso ha sido una cuenta atrás en el minuto 15 -dorsal que luce el extremo brasileño- para finalizar con la colocación de las caretas entre los aficionados culturalistas que dedicaron de nuevo todos sus elogios al jugador a la conclusión del choque en el que él mismo y alguno de sus compañeros, se sumaron a la fiesta al grito de "Ribeiro quedaté", después de algunos rumores sobre el interés de clubes extranjeros por su fichaje.

