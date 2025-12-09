Corte de Apelación ordena nuevo juicio contra el beisbolista dominicano Wander Franco

También la madre de la víctima, que fue condenada a diez años de prisión por explotación sexual y comercial y lavado de activos, enfrentará un nuevo juicio, informó este martes la Fiscalía.

El Tribunal adoptó esta decisión tras conocer los recursos de las partes contra la sentencia dictada el pasado 27 de junio por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata.

"Aunque el Ministerio Público pidió al tribunal que dicte su propia sentencia e imponga a (Wander) Franco Aybar una condena de cinco años de prisión por abuso sexual infantil en correspondencia con los hechos punibles que cometió, entiende que la reproducción nuevamente de las pruebas, permitirá tener condenas mayores en relación a los imputados", indicó la institución.

El Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata dictaminó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor con la que sostuvo un noviazgo "consentido".

El torpedero tuvo una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 21.

El beisbolista de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas fue condenado en primera instancia a dos años de prisión, bajo suspensión de la pena.

Asimismo, se le impuso el como al pago de diez salarios mínimos y las costas penales del proceso.

Mientras, la madre de la víctima fue condenada en primera instancia a cumplir diez años de prisión por incurrir en delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.

Asimismo, en la sentencia anterior se ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la procesada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, un carro del año 2023, un depósito bancario de 2.100.000 pesos dominicanos, así como la suma de 68.500 dólares y 800.000 pesos.

Igualmente, los equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial.