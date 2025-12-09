La nadadora canadiense Penny Oleksiak niega que se haya dopado pese a su suspensión

Oleksiak, de 25 años y la olímpica más condecorada de Canadá con siete medallas, declaró en una entrevista con la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que la suspensión es resultado de "verdaderos errores".

"Nunca he sido alguien que haya tomado sustancias para mejorar el rendimiento ni que siquiera piense en hacerlo", declaró la atleta.

El pasado 25 de noviembre, ITA comunicó la suspensión de la nadadora, que le impedirá competir hasta el 14 de julio de 2027, y dijo que Oleksiak "no impugnó" la decisión "y aceptó las consecuencias propuestas".

La deportista dijo a CBC que sentía lo sucedido y que no era algo que había buscado.

"No era algo que quisiera que ocurriera. No era algo que esperase que ocurriera. Al final del día sí hice algo mal, y es algo por lo que siento remordimiento", afirmó, aunque tampoco aclaró por qué incumplió las normas al no comunicar a las autoridades deportivas su paradero entre octubre de 2024 y junio de 2025.

"Supongo que no es tan emocionante como a la gente le gustaría o esperaría. Tienes un año en el que puedes cometer tres errores, y es bastante tiempo para que haya tres cambios de agenda", justificó.

Según las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), los atletas tienen que facilitar, con 90 días de antelación, una franja diaria de 60 minutos en la que estén disponibles para ser sometidos a controles, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren.

Pero Oleksiak defendió que a pesar de no comunicar su paradero en tres ocasiones, sí ha pasado las pruebas de orina y sangre a las que ha sido sometida "en varias ocasiones".

Oleksiak ha ganado siete medallas olímpicas y se ha subido en nueve ocasiones al podio en los campeonatos mundiales. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Oleksiak ganó una medalla de oro (en los 100 metros libres), una de plata y dos de bronce. En los de Tokio 2020, la nadadora consiguió una de plata y dos de bronce.