Se retira Su Bingtian, primer asiático en bajar de 9,90 segundos en los 100 metros

Su, de 36 años, afirmó que su cuerpo "ya ha dicho" que es momento de cerrar esta etapa y ceder el testigo a una nueva generación.

Recordó su debut profesional en 2004 y repasó una trayectoria "que no ha sido un camino de rosas", en la que convivió con lesiones crónicas, bloqueos técnicos y dudas que pusieron en peligro su continuidad.

El atleta evocó especialmente la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia del Covid-19), cuando corrió en 9,83 segundos y se convirtió en el asiático más rápido de la historia.

Aquel registro derribó prejuicios biológicos sobre la capacidad de los velocistas asiáticos y lo convirtió en un referente nacional.

Dicha marca es para Su "un testimonio de que todo es posible", aseguró el ya exatleta en su comunicado.

Aunque no obtuvo medalla, su actuación en Tokio lo catapultó a la fama y lo llevó a colaborar como patrocinador de marcas chinas como Xiaomi.

En su mensaje, Su expresó gratitud a entrenadores, instituciones deportivas, universidades y centros de entrenamiento que lo acompañaron, así como a su familia y aficionados.

Reconoció que su carrera estuvo marcada tanto por los triunfos como por una exigencia física que hizo mella en sus "músculos, articulaciones, cintura y piernas".

El velocista aseguró que seguirá vinculado al atletismo "de otra manera" y se mostró esperanzado ante la progresión de los jóvenes velocistas chinos.