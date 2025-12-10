El NSN de Andrés Iniesta nuevo en la lista oficial de equipos UCI World Tour

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- El NSN Team de Andrés Iniesta ha sido incluido oficialmente en la lista de los equipos World Tour para la temporada 2026, que iniciará un nuevo ciclo de licencias para los equipos de máxima categoría con una duración de 3 años, en la que figura el Movistar tanto en categoría masculina como femenina.