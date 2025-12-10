El NSN de Andrés Iniesta nuevo en la lista oficial de equipos UCI World Tour

Mientras que Movistar es el único representante español en el World Tour, entre los Pro Teams (segunda división) figuran cuatro equipos en el apartado masculino, con el Burgos Burpellet BH, Caja Rural Seguros RGA, Euskaltel Euskadi y Kern Pharma. En el femenino se incluye el Laboral Kutxa.
.- UCI WorldTeams ( 1.ª división masculina )
En lo que respecta a la atribución de licencias UCI World Team para el periodo 2026-2028, tras una revisión completa de la documentación recibida sobre los diferentes criterios de atribución (éticos, financieros, administrativos, organizativos y deportivos), y de conformidad con el Reglamento UCI ,la Comisión de Licencias ha decidido otorgar las siguientes 18 licencias:
.- Equipos UCI ProTeams ( 2.ª división masculina )
.- Equipos Pro Team femeninos ( 2.ª división femenina )
. St. Michel Preference Home Auber 93 (FRA)