El venezolano Robert Suárez firma por tres temporadas con los Bravos

Con la firma de Suárez, los Bravos fortalecen su bullpen, ya que lo unirán al cerrador cubano Raisel Iglesias, quien en noviembre pasado firmó por 16 millones de dólares para regresar a Atlanta.

Suárez se declaró agente libre tras finalizar la temporada, y dejó en la mesa dos opciones de ocho millones de dólares para continuar con los Padres de San Diego.

Con los Bravos, el derecho venezolano recibirá un salario de 13 millones de dólares en la campaña del 2026, mientras que en 2027 y 2028 su sueldo ascenderá hasta los 16 millones de dólares.

Suarez ha sido uno de los relevistas más sólidos en las Grandes Ligas, con un total de 76 juegos salvados en dos temporadas, 36 de ellos en 2024 y 40 en 2025, en la que lideró la Liga Nacional en este departamento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su dominio desde el montículo en esas dos campañas lo llevó a formar parte de los equipos de la Liga Nacional que participaron en las ediciones del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

El nuevo relevista de los Bravos cuenta con una bola rápida, su principal lanzamiento, que puede alcanzar las 100 millas por hora y que en 2025 promedió las 98.6 millas.

Suárez también posee un cambio de velocidad, el que suele utilizar para sacar de ritmo a los bateadores, y un sinker, con el cual busca provocar batazos de rodados para retirar a sus rivales.

Desde su llegada a las Grandes Ligas en el año 2022, tras mostrar su calidad en las ligas profesionales de México y Japón, el nacido en Bolívar ha lanzado en 206 partidos, en los cuales acumula 210 entradas lanzadas, en las que contabiliza 219 ponches.

Suárez también ha sido exitoso en la postemporada, en la que cuenta con un récord de 3-3, con tres rescates y 2.45 de efectividad en 12 juegos.