TJ Watt, estrella de los Steelers, es hospitalizado por una lesión pulmonar

"TJ Watt se encuentra actualmente en un hospital local para una evaluación médica de su pulmón tras experimentar molestias en las instalaciones de entrenamiento del equipo. El entrenador Mike Tomlin proporcionará más información oportunamente", anunció el club a través de un comunicado.

Trent Jordan Watt es un veterano de 31 años que ha defendido a los Steelers desde que lo reclutaron en la primera ronda del Draft del 2017.

Desde su año de novato el defensivo originario de Pewaukee, Wisconsin, se convirtió en la pieza principal de la defensiva de la franquicia en la que acumula siete llamados al Pro Bowl y cuatro designaciones All-Pro.

Watt ostenta, junto a Michael Strahan, el récord de más capturas de mariscal de campo en una temporada con 22.5, que confirman su fama de ser uno de los apoyadores más agresivos de la NFL.

En esta campaña acumula 53 tackleada y siete capturas en 13 partidos.

Su participación para el juego del próximo lunes, en el que los Steelers recibirán a los Miami Dolphins, no está asegurada.

"TJ Watt no estará presente en los entrenamientos del equipo y su estado para el partido del lunes por la noche contra Miami es incierto", concluyó el informe de la franquicia.

En nueve temporadas en la NFL, Watt ha conseguido 515 tackleadas, 115 capturas, ha forzado 36 balones sueltos, recuperado 14, tiene ocho intercepciones, 56 pases defendidos y una anotación defensiva en 134 partidos.

Además del récord de la NFL de más capturas en una campaña, también ostenta el de mayor número de campañas como líder en ese registro, con tres, y es el único que ha logrado ser el número uno como cazador de 'quarterbacks' en dos temporadas consecutivas.