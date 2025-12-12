Audrey Pascual cierra la Copa del Mundo de Steinach am Brenner con tres oros

Pascual dominó la carrera y, con un tiempo en meta de 1:18.02, superó a la china Sitong Liu, plata, y a la alemana Anna-Lena Forster, una de las esquiadoras más exitosas del mundo con nueve medallas paralímpicas en los últimos tres Juegos, que logró el bronce.

De esta forma, Audrey Pascual cerró esta Copa del Mundo en Austria con tres oros gracias a las victorias en la prueba de combinada y a las dos de supergigante.

La esquiadora madrileña es la principal baza española para subir al podio en los próximos Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en marzo de 2026. La pasada temporada se llevó el Globo de Cristal en el SuperGigante (SG) y conquistó la plata mundialista en eslalon en Maribor (Eslovenia) y en esta su objetivo es seguir creciendo como deportista.

Audrey Pascual (Madrid, 2004) nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La joven deportista probó el esquí por primera vez a los once años en La Pinilla. En un principio no le gustó eso de tener que depender de las órdenes de un monitor. Solo quería pasar tiempo con sus primas sin ninguna pretensión por competir. La Fundación También, que le suministró material y monitor, fue fundamental para que desarrollará una carrera sobre los esquíes.

En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa. Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve.