Benidorm (España) presenta su candidatura para acoger el Mundial de Ciclocross en 2031

El anuncio se ha producido durante la presentación de la cuarta edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI Benidorm Costa Blanca 2026, que se celebrará el próximo 18 de enero.

Los Campeonatos del Mundo UCI son el mayor evento internacional del ciclocross y suelen disputarse entre finales de enero y principios de febrero, una vez concluida la Copa del Mundo, como colofón de la temporada. La última vez que España acogió unos Mundiales de Ciclocross fue en 1990, en Getxo.

De prosperar la candidatura, será la segunda ocasión en la que Benidorm acoja unos Campeonatos del Mundo de ciclismo.

En 1992, la localidad alicantina celebró unos históricos Mundiales de carretera en los que el italiano Gianni Bugno se proclamó campeón del mundo en la prueba profesional masculina, mientras que en la contrarreloj por equipos femenina se impuso la selección de Estados Unidos.

Benidorm comenzó a apostar por el ciclocross en 2023, cuando organizó por primera vez una prueba de la Copa del Mundo UCI, con un éxito deportivo, de público y de repercusión.

Cada año, este evento congrega a unos 16.000 espectadores en los parques de El Moralet y Foietes, atrayendo una notable afluencia de visitantes a los hoteles y restaurantes de la ciudad y su entorno.

En el plano deportivo, su palmarés es tan breve como ilustre, con victorias de Mathieu Van der Poel (2023), Wout van Aert (2024) y Thibau Nys (2025) en la categoría élite masculina, y tres triunfos de la dominadora Fem van Empel en la femenina.

De cara a su próxima edición, prevista para el domingo 18 de enero de 2026, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI Benidorm Costa Blanca ha preparado un circuito lleno de novedades.

La más destacada es una meta en ligera subida que obligará a los ciclistas a esprintar, además de un arenero de un centenar de metros en la zona de la antigua recta de meta.

Por el momento, han confirmado su participación en categoría élite masculina el vencedor de la pasada edición, Thibau Nys, y el vigente campeón europeo, Toon Aerts.

También ha incluido la prueba en su calendario provisional el actual dueño del maillot arcoíris, Mathieu Van der Poel, una de las grandes estrellas del ciclismo mundial.

“Va a ser una nueva fiesta”, afirmó Pascual Momparler, organizador de la Copa del Mundo UCI Benidorm Costa Blanca.

“Este año redoblamos la apuesta con un rediseño del recorrido para que las carreras sean más espectaculares. Las novedades van a servir para endurecer la competición y hacerla todavía más apasionante”, añadió.

Sobre la candidatura para los Campeonatos del Mundo de 2031, Momparler aseguró que “desde la primera edición queríamos ser considerados como posible sede mundialista, y la propia UCI estaba interesada porque guardaba un buen recuerdo de aquella cita de 1992”.

“Nos tocaba demostrar que estábamos capacitados, y lo hemos conseguido. Somos ciudad candidata”, concluyó.