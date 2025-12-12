Campeones Pro-Liga 2025-26 y 2026-27 y continentales ganarán plaza para Los Ángeles 2028

La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó el sistema de clasificación olímpica, tras la aprobación de los criterios por parte del COI para el torneo de hockey, que volverá a contar con doce selecciones tanto en la competición masculina como en la femenina, tal y como ocurre desde Pekín 2008.

Con Estados Unidos ya clasificado como anfitrión, las otras once plazas saldrán de las dos próximas ediciones de la Pro Liga, de los torneos continentales y de cuatro torneos de clasificación.

La FIH confirmó que los campeones de la Pro Liga 2025-26 y 2026-27 tendrán por ello asegurada la plaza y que, en caso de que el título sea para la misma selección en las dos ediciones el segundo billete para Los Ángeles, será para el subcampeón de la campaña 2026-27.

También se clasificarán para los Juegos los ganadores de los cinco torneos continentales y en caso de que los campeones ya tuvieran plaza a través de la Pro Liga se clasificará el siguiente en la competición.

El primer torneo continental serán los Juegos Asiáticos en 2026 y en 2027 se disputarán el de África, el Europeo, la Copa de Oceanía y los Juegos Panaméricanos. En el supuesto de que Estados Unidos sea el ganador en estos, el segundo no será el que logre la clasificación olímpica, sino que esa plaza se decidirá en los torneos preolímpicos.

Habrá cuatro torneos preolímpicos, dos femeninos y dos masculinos, con ocho selecciones participantes en cada uno, a principios de 2028. Los dos primeros de cada torneo se clasificarán para el torneo olímpico de Los Ángeles, que se disputará en Carson Fields, junto al estadio de Los Ángeles Galaxy.