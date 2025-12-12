Canales se reúne con el presidente del Racing español como parte de su "relación personal"

Según dijeron a EFE fuentes del Racing de Santander, equipo que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), el jugador está de vacaciones en su ciudad natal (en el norte de España) y ha mantenido un encuentro con el presidente del club, con quien tiene una "relación personal", cuya imagen fue difundida en redes sociales.

Canales destacó en noviembre, en una entrevista en la Cadena Ser, que existe "muy buena relación y habla mucho" con el Racing, el club en el que comenzó su carrera.

Además, remarcó que su regreso al equipo cántabro sólo se daría si se encuentra al nivel necesario. "No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente", añadió.

En este sentido, las mismas fuentes del club santanderino insistieron en que el centrocampista "tiene las puertas abiertas" del Racing, pero la imagen, que se está haciendo viral entre los seguidores racinguistas, "no significa que vaya a venir mañana".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy