El Cajasol de Pablo Simonet busca redimirse en casa ante Recoletas Atlético Valladolid

El conjunto cordobés, en el que milita el argentino Pablo Simonet y que marcha octavo en la clasificación de la Liga Asobal (máxima competición del balonmano español), con diez puntos, confía en la fortaleza que exhibe en su feudo, donde ha sumado seis de los puntos que lleva, para superar a un rival que llega en un gran momento de forma.

El equipo de Puente Genil, entrenado por Paco Bustos, afronta el choque tras caer en la duodécima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal en un vibrante duelo en Alicante (39-35).

En el encuentro de este sábado, el cuadro pontanés intentará hacer valer las estadísticas recientes en su cancha frente a los pucelanos, a los que ha vencido en sus cuatro últimas visitas al Miguel Salas.

El cuadro vallisoletano, dirigido por David Pisonero, ocupa la sexta plaza con quince puntos y buscará aprovechar las dudas defensivas de los locales, que se han convertido en la segunda defensa más goleada del campeonato con casi 33 tantos encajados por partido.

El técnico visitante ha destacado el potencial de la plantilla cordobesa y ha resaltado el peligro de la dupla de centrales formada por Simonet y Dani Serrano, así como la aportación del exvallisoletano Dani Ramos en el pivote.