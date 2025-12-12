El Catalunya, a mantener sus opciones de clasificación; el Atlètic Barceloneta descansa

Por su parte, el Zodiac Atlètic Barceloneta, que en la segunda fecha atropelló al Grand Nancy francés por un contundente 4-27 para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar de ronda, afrontará el primero de los dos descansos que cada equipo tiene repartidos entre las seis jornadas de la primera fase.

La Eurocopa estrenó esta temporada un nuevo formato, reduciendo la primera fase de catorce a doce equipos distribuidos en cuatro grupos de tres, un sistema que reduce al mínimo el margen de error y que complica el panorama del Catalunya, que arrancó la competición con una derrota.

Y es que el equipo que dirige Javier Belmonte no pudo regalarle un triunfo a su afición en su estreno europeo ante el poderoso Pallanuoto Trieste italiano, vigente subcampeón de la Eurocopa.

El cuadro barcelonés puso contra las cuerdas a su rival con una puesta en escena impecable, arrancando con un parcial de 3-0 que invitaba al optimismo. Sin embargo, el cuadro transalpino reaccionó y con un parcial de 1-4 al final del tercer cuarto dinamitó el choque (9-12).

Lucía Gómez dio motivos para soñar con la remontada (10-12, min. 24), pero las visitantes, lideradas por la exjugadora del Mataró Morgan McDowall, autora de cinco goles, gestionaron con oficio los minutos finales hasta cerrar el 13-15 definitivo.

No obstante, la derrota del Keruleti ante el propio Trieste en la última jornada (18-12) permite al Catalunya seguir dependiendo de sí mismo para lograr la segunda plaza del grupo, la última que da acceso a cuartos.

Con ambos equipos aún sin puntuar tras un partido disputado, el representante español se juega buena parte de sus opciones en su piscina frente a un bloque húngaro que procede desde la fase previa pero que el curso pasado, con el anterior formato, alcanzó los cuartos de final, la misma ronda en la que cayó el propio Catalunya.

Por ello, el conjunto que dirige Javier Belmonte no puede permitirse concesiones y deberá sostener durante los 32 minutos la intensidad y eficacia que exige la segunda competición de clubes, aferrándose al gran momento de forma que atraviesa Emmerson Houghton, segunda máxima goleadora de la División de Honor femenina con 31 tantos.

Asimismo, la tercera jornada de la competición se completa con otros encuentros destacados. En el grupo C, el del Atlètic Barceloneta, el Antenore Plebiscito Padova italiano recibe al Grand Nancy en un choque que, sobre el papel, debería solventar con facilidad para colocarse líder en solitario del grupo.

En el Grupo A, el Lille francés recibirá al Polar Bears neerlandés en un duelo que puede definir al acompañante del Ethnikos griego en los cuartos de final. Por su parte, en el Grupo B, el BVSC Manna húngaro recibirá al Glyfada griego con el liderato del grupo en juego.