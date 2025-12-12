Eugenio Chacarra, líder en solitario en Johannesburgo a mitad de torneo

Al día siguiente de arrancar con un 63 (-9), el golfista madrileño firmó una tarjeta de 66 (-6) para ser el único líder, con dos golpes de ventaja sobre el sudafricano Jayden Schaper, que remontó once plazas merced a una ronda de 64 (-8).
Chacarra empezó con eagle al 1 y luego encadenó tres birdies (3, 6 y 8). Dos bogeys seguidos en el 10 y el 11 frenaron su ritmo, que reanudó con tres birdies más, al 12, al 16 y al 18. Suma 129 golpes totales (15 abajo).
Eugenio Chacarra, de 25 años, es profesional desde 2022 y cuenta desde entonces con tres títulos, uno de ellos en el LIV de Bangkok de ese año, cuando el madrileño pertenecía al circuito financiado por el fondo soberano saudí.