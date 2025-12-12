La Federación Puertorriqueña de Boxeo, aceptada como miembro de World Boxing

Con la aceptación, la Federación Puertorriqueña de Boxeo y sus deportistas quedan formalmente integrados en la estructura internacional del boxeo olímpico, fortaleciendo el camino hacia competencias continentales, campeonatos mundiales y futuros ciclos olímpicos, aseguró el Copur en un comunicado.

"Este logro valida el trabajo serio y responsable realizado por la Federación, su Junta de Directores y el Comité Olímpico de Puerto Rico", dijo en el comunicado José 'Chicky' Laureano, presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo.

"Desde el primer día, el objetivo fue lograr esta aceptación para garantizar que nuestros atletas estén incluidos en el ciclo olímpico y puedan competir bajo una estructura reconocida internacionalmente", añadió.

La confirmación se dio tras la aprobación de la Junta Ejecutiva de World Boxing, luego de un riguroso y exhaustivo proceso de evaluación que incluyó el cumplimiento con estándares de gobernanza, procesos democráticos, reglamentación antidopaje reconocida por la Agencia Mundial Antidopaje y mecanismos formales de resolución de disputas, explicó en el comunicado.

La confirmación "nos devuelve estabilidad institucional y, sobre todo, oportunidades reales de participación y clasificación para nuestros atletas en este ciclo olímpico", destacó la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.

"Es un paso fundamental para proteger el futuro del boxeo olímpico puertorriqueño", afirmó.

Como parte de esta decisión, la Federación de Boxeo de Puerto Rico obtuvo el estatus de "Endorsed Member", lo que le permite competir oficialmente en eventos avalados por el organismo internacional.

La membresía plena solo puede ser otorgada por el Congreso de World Boxing, máxima autoridad del organismo, y será sometida a votación en el Congreso de 2026.

Aquellas federaciones que actualmente cuentan con el estatus de "Endorsed Member" y logren que su solicitud sea ratificada en dicho Congreso, pasarán a ser miembros plenos y podrán ejercer derecho al voto a partir del Congreso de 2027 y en los años subsiguientes.

World Boxing, fundada en 2023 con la misión de mantener el boxeo en el corazón del Movimiento Olímpico, cuenta actualmente con 152 federaciones nacionales afiliadas y fue reconocida provisionalmente por el COI en febrero de 2025 como la federación internacional que rige el boxeo a nivel mundial.