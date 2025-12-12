Tom Brady afirma que a sus 48 años está en plenitud para seguir activo en la NFL

"Creo que la respuesta para sería, sí, estoy listo y podría volver, pero ya no me lo permiten porque soy propietario minoritario de los Raiders, así que no puedo salir del retiro", afirmó el siete veces campeón del Super Bowl.

El actual analista estelar de la cadena FOX Sports, dijo no estar asombrado por la salida del retiro de Philip Rivers, quien luego de cinco años de inactividad fue firmado como el nuevo quarterback de los Indianapolis Colts, a pesar de tener 44 años.

"Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición ante los Seattle Seahawks el próximo domingo", aseveró el futuro miembro del Salón de la Fama sobre el debut de Rivers en la semana 15 de la temporada de NFL.

Para Brady, tanto él, como Rivers pueden, no obstante la edad, estar de regreso en la NFL debido a que la posición de mariscal de campo requiere de agilidad mental, algo que le enseñaron desde sus épocas de colegial con los Michigan Wolverines.

"Para el quarterback este juego es de la cabeza a los pies. En Michigan teníamos un dicho: 'La mente es a la física como cuatro es a uno en la posición de quarterback'. La pregunta es ¿aún tienes la capacidad física para recibir golpes, pasar, ganar tiempo en la bolsa de protección?, si la respuesta es sí, estás dentro", explicó.

Tom Brady reconoció que en cuanto se enteró de que Philip Rivers dejó el retiro para incorporarse a los Colts bromeó por algo que sonaba como una locura.

"¿Quién toma la decisión de retirarse y luego se 'desretira' si finalmente se va a retirar de nuevo? ¿Quién hace eso? Es ridículo que Philip haga eso", dijo con una sonrisa debido a que él hizo algo similar en el 2022.

En febrero de aquel año, Brady anunció su retiro de la NFL, lo que provocó un gran movimiento mediático que tuvo otra sacudida 40 días después, cuando Tom cambió de opinión al decir que jugaría esa temporada con los Tampa Bay Buccaneers, al final de la cual, ahora sí, se retiró de manera definitiva.