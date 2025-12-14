La neozelandesa Alice Robinson reina en el supergigante de St.Mortiz

Robinson sorprendió con un tiempo de 1:14.84 en el descenso de la prueba y consiguió su primera victoria en supergigante, después de seis victorias en la Copa del Mundo en gigante.

Cerca de la neozelandesa quedaron la francesa Romane Miradoli y la italiana Sofia Goggia a 0,8 y 0,19 para ocupar la segunda y tercera posición, respectivamente, completando el podio.

Justo por detrás, uno de los nombres propios de este fin de semana en St.Mortiz, la estadounidense Lindsey Vonn, que este viernes hizo historia al ser la esquiadora más veterana en ganar una prueba del circuito blanco, con 41 años y 55 días, se conformó con la cuarta plaza, a sólo 0,27 del tiempo marcado por Robinson.

Por su parte, la líder de la Copa del Mundo, la estadounidense Mikaela Shiffrin, con un récord de 104 victorias, no tuvo su día en el primer supergigante que disputa en dos años y quedó fuera a pocos metros de la meta.

De esta forma, Shiffrin sigue como líder de la Copa del Mundo con 458 puntos, seguida de la albanesa Lara Colturi, segunda con 302, y de la protagonista de este domingo, Robinson, que es tercera con 294.