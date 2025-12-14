Los Chiefs eliminados, los Bills ganan en Boston y los Ravens mantienen sus opciones

Denver Broncos (11-2) y Los Angeles Rams (10-3), ambos con partidos pendientes este domingo, se mantienen como líderes de la Conferencia Americana y de la Nacional, respectivamente.

Los Chiefs (6-8) -uno de los dominadores de la última década en la NFL- cayeron por 13-16 ante los Chargers de Los Ángeles (10-4) y sellaron su eliminación. Será la primera vez desde 2014 que no disputen los 'playoffs' al título.

Fue un adiós especialmente triste en el Arrowhead Stadium, aún a tres semanas del final de la fase regular, marcado además por la lesión de rodilla de Patrick Mahomes, que tuvo que retirarse a los vestuarios con ayuda.

Los Chiefs tuvieron la última posesión para ganar o llevar a la prórroga el partido, pero un arriesgado pase de Gardner Minshew -sustituto de Mahomes- fue interceptado por Derwin James a 14 segundos del final.

Los Chargers están con un 90 % de posibilidades de clasificar a los 'playoffs', de acuerdo a la NFL.

La situación de los Baltimore Ravens (7-7) tampoco es ideal, pero mejoró ligeramente tras su contundente victoria por 24-0 ante los Cincinnati Bengals (4-10). Sus opciones de playoffs han aumentado esta semana del 40 al 45 %, según datos de la liga.

El último 'touchdown' fue obra de Alohi Gilman, que recorrió casi toda el campo tras una intercepción de Kyle Van Noy en zona roja propia.

Los Buffalo Bills (10-4) empezaron perdiendo 21-0 en el estadio de los New England Patriots (11-3), pero le dieron la vuelta en otra de sus épicas remontadas para llevarse la victoria 31-35 y prácticamente asegurar un puesto en la postemporada.

Josh Allen completó 19 de 28 pases, tres de ellos de 'touchdown', para 193 yardas recorridas.

Patriots y Bills, cada uno con más de un 99 % de opciones de 'playoffs', se disputarán en las últimas tres semanas el primer puesto de la División Este de la Conferencia Americana.

Los Chicago Bears (10-4) elevaron hasta el 68 % sus opciones de postemporada tras ganar 31-3 a los Cleveland Browns (3-11), un auténtico respiro tras la derrota sufrida el pasado fin de semana ante los Green Bay Packers.

Los Bears se jugarán gran parte de esas opciones la semana próxima precisamente contra los Packers, en la mayor rivalidad de la NFL. Ambos luchan por el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional, pero Green Bay ha ganado 12 de sus últimos 13 cruces.

Además de estos partidos, los Houston Texans ganaron 40-20 a los Arizona Cardinals aumentando de 80 a 95 % sus opciones de 'playoffs', el mismo porcentaje de los vigentes campeones, los Philadelphia Eagles, que vencieron 31-0 a Las Vegas Raiders.

Los Jacksonville Jaguars también tienen pie y medio en la fase final tras su 48-20 a los New York Jets, mientras que los Washington Commanders superaron 29-21 a los New York Giants en un partido intrascendente.