El argentino Alejandro Tosti y el colombiano Marcelo Rozo logran tarjeta del PGA para 2026

Tosti, de 29 años, y Rozo, de 36, consiguieron el billete junto a los canadienses A.J. Ewart y Adam Svensson y el estadounidense Dylan Wu, quienes completaron los primeros cinco puntos del torneo.

En el caso de Tosti, supone su continuidad en el circuito más prestigioso de golf por segundo año consecutivo, después de terminar esta temporada en el puesto 114 en la clasificación de la FedExCup, el ránking del PGA Tour.

Tosti obtuvo por primera vez la tarjeta después de acabar tercero en la lista de puntos del Korn Ferry Tour 2023.

Ganador dos veces del PGA Tour Latinoamérica, el golfista argentino es profesional desde 2018 y representó a su país en los Juegos de París del pasado año.

En el caso de Rozo, se estrena en 2026 en el circuito estadounidense, donde solo había disputado hasta ahora cuatro torneos.