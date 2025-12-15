El argentino Pablo Álvarez no continuará en el Barça la próxima temporada

De este modo, el jugador de San Juan, que el pasado 19 de octubre alcanzó la cifra de 600 goles con la camiseta azulgrana, pondrá fin a doce temporadas vinculado a la entidad, repartidas en dos etapas (2011-2021 y 2024-2026).

Álvarez llegó al Barça con 24 años procedente del Deportivo Liceo y se ha consolidado como uno de los grandes goleadores de la historia de la sección.

Su rendimiento se refleja en un palmarés que incluye cuatro Bolas de Oro —distinción al máximo goleador de una temporada—, el trofeo al jugador más valorado de la Copa de 2016 y un total de 34 títulos, cifra que todavía puede aumentar hasta el final del presente curso.

En un vídeo difundido por el club catalán, el argentino ha reconocido que en Barcelona ha vivido "los mejores años" de su carrera deportiva, ha visto crecer a sus hijos, Valu y Matu, y siempre se ha sentido "como en casa".

"Aún no sé qué pasará en el futuro, pero sí tengo claro que todos los momentos vividos en este club han merecido la pena. El Palau siempre será mi casa", ha concluido.

De este modo, Álvarez se convierte en la primera baja confirmada del conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada, después de que meses atrás el club anunciara el fichaje del también argentino Nico Ojeda, que se incorporará el próximo verano, una vez finalice su cesión en el Pons Lleida.