El danés Skjelmose renueva con el Lidl Trek hasta 2028

Skjelmose se unió a Lidl-Trek en 2021 con la aureola de joven talento, hecho que confirmó con una victoria en la general general en el Tour de Luxemburgo, sellada con una actuación dominante en la contrarreloj.

El danés continuó su trayectoria ascendente en 2023, con 7 victorias en diversos terrenos, incluyendo el triunfo en la Vuelta a Suiza y el título nacional danés de ciclismo en ruta.

Skjelmose tuvo una actuación destacada en la Vuelta a España de 2024, donde se alzó con el maillot blanco y terminó entre los cinco primeros en la general.

En 2025, Skjelmose ganó la Amstel Gold Race, superando a Tadej Pogačar y Remco Evenepoel en un emocionante esprint entre los tres ciclistas. A pesar de las lesiones sufridas a finales de año, Skjelmose demostró resiliencia y madurez en su regreso a la cima, como lo demostró un sólido cuarto puesto en el Campeonato Mundial de Ruanda.

De cara a 2026 y más allá, Skjelmose seguirá apuntando al éxito en las Clásicas de las Ardenas y la Vuelta a España mientras entra en la siguiente fase de su carrera con Lidl-Trek.

“Extender mi contrato con Lidl-Trek lo es todo para mí”, dijo Mattias Skjelmose. “Lo he dicho muchas veces y probablemente lo repetiré muchas más en el futuro. Este equipo es mi familia, me siento como en casa y no me veo corriendo en ningún otro sitio", comentó.