Micah Parsons, estelar de los Packers, queda fuera de la NFL por rotura de ligamento

"Puede que esté fuera del juego, pero no estoy derrotado. Esta lesión es mi mayor prueba, es un momento que Dios permitió para fortalecer mi testimonio. Él me acompaña en esta tormenta y me eligió para esta lucha porque sabía que mi corazón podía soportarla", afirmó el defensivo luego de conocer el diagnóstico que arrojó la resonancia magnética que le practicaron más temprano.

Parsons se lesionó durante el partido en el que los Packers cayeron 34-26 ante los Denver Broncos en juego de la semana 15 de la temporada.

Ocurrió en una acción del tercer cuarto en la que Micah rompió el bloqueó para intentar capturar a Bo Nix, quarterback de Broncos.

En un cambio de dirección, al apoyar su pierna izquierda contra el césped, su rodilla se dobló, lo que provocó que el cayera al campo con evidente dolor.

Aunque el jugador de 26 años abandonó el campo por sus propios pies, fue directo al vestuario para ser evaluado.

Este lunes le practicaron una resonancia magnética que confirmó la gravedad de la lesión que requerirá al menos de nueve meses de recuperación.

"Estoy profundamente agradecido con la organización de los Packers y de mis compañeros por su inquebrantable apoyo, amor y fe en mí durante esta temporada. Me levantaré y volveré", concluyó el apoyador en su mensaje.

Micah Parsons, quien llegó a la NFL reclutado por los Dallas Cowboys en la primera ronda del Draft 2021, firmó para esta campaña con los Packers luego de una atropellada salida del equipo de la estrella solitaria, con el que tuvo desacuerdos con el propietario Jerry Jones.

Su presencia en la defensiva de Green Bay tuvo un impacto inmediato con 12,5 capturas de mariscal de campo, que lo confirman como uno de los apoyadores más agresivos y efectivos de la liga.

En cinco años en la NFL, el cuatro veces seleccionado Pro Bowl y dos veces designado All-Pro acumula 297 tackleadas, 65 capturas, 10 pases defendidos, 11 balones sueltos forzados y una anotación defensiva.

La baja de Parsons complica el panorama de los Packers que buscarán mantenerse en puestos de playoffs en los tres últimos partidos de la temporada.