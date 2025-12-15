Sisinio González dirigirá al Real Valladolid ante el Eibar tras la salida de Almada

Por tanto, este viernes, "Sisi" será el encargado de sentarse en el banquillo de Ipurua, tras regresar a la disciplina blanquivioleta la pasada campaña, ya como técnico, y estar al frente del Juvenil B y del Juvenil A, ha confirmado la entidad a través de su página web.

Como jugador, llegó a portar el brazalete de capitán y disputó un total de 160 partidos oficiales en dos etapas, entre 2006 y 2008, y entre 2009 y 2012.

Se cierra así el capítulo de Almada en el libro del Real Valladolid, a pesar de que los propietarios del club habían dejado claro su apoyo al entrenador uruguayo.

La oferta del Oviedo para convertirse en el tercer entrenador de esta temporada ha superado al "ilusionante proyecto" de los blanquivioletas que le atrajo al inicio de la presente campaña.

