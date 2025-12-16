28-15. Los Steelers vencen a los Dolphins y mantienen la cima

Los Steelers tienen ocho triunfos y seis derrotas, en el primer lugar de su división que hoy los tiene dentro de los equipos que clasifican a los 'playoffs'.

Los Dolphins quedan con marca de 6-8, en el tercer lugar del Este de la AFC ya sin posibilidades de alcanzar la postemporada.

Aaron Rodgers lideró la victoria con 224 yardas por pase y dos envíos de anotación.

Con los Dolphins, Tua Tagovailoa sufrió con la presión, fue capturado cuatro veces en el juego, lo que le impidió tener precisión en sus envíos; fue interceptado por Asante Samuel en el primer cuarto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Miami tomó ventaja 0-3 con un gol de campo de 54 yardas de Riley Patterson en el segundo cuarto.

Con los Steelers, Rodgers fue acosado por los linieros rivales de forma intensa; fue capturado dos veces. Sólo pasó para 90 yardas, a pesar de eso, en su última serie logró establecer una ofensiva de cinco minutos que recorrió 60 yardas hasta la anotación por tierra de Connor Heyward que les dio ventaja 7-3 antes del descanso.

En el tercer cuarto, el ataque de los Dolphins mantuvo su inoperancia y su defensiva se dobló. Pittsburgh lo aprovechó para despegarse 21-3 gracias a un par de envíos a las diagonales que atraparon Marquez Valdes-Scantling y DK Metcalf.

Los Steelers mantuvieron la intensidad en el inicio del último periodo, en el que un acarreo de Jonnu Smith incrementó la ventaja 28-3.

Miami tuvo una reacción tardía con dos pases de 'touchdown' hacia Darren Waller que los acercó 28-15, luego de fallar en el intento de conversión de dos puntos en ambas oportunidades.

En el medio tiempo del duelo los exjugadores Ben Roethlisberger, campeón en los Super Bowl XL y XLIII; Joey Porter, monarca en la edición XL; y Maurkice Pouncey, nueve veces Pro Bowl; fueron honrados como nuevos miembros del Salón de la Fama de los Pittsburgh Steelers.