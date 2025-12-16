El mexicano Ancer deja el equipo español del LIV y jugará con el latinoamericano Torque

Ancer, de 34 años, tendrá como compañeros de equipo a su compatriota Carlos Ortiz, al chileno Joaquín Niemann, capitán de los Torque, y al colombiano Sebastián Muñoz, informa el LIV en un comunicado.

El golfista nacido en Texas (Estados Unidos) pasa a ocupar el puesto que dejó el chileno Mito Pereira, quien abandonó la liga saudí al haber sido de los últimos clasificados en la campaña que finalizó el pasado mes de agosto.

Desde su inicio en el LIV en 2022, Ancer siempre había militado en los Fireballs liderados por Sergio García y en el que también están enrolados los españoles David Puig y Josele Ballester.

"Quiero agradecer a los jugadores, cadis y personal de Fireballs por los últimos cuatro años y por ayudarme a crecer como persona y como jugador. Estaré eternamente agradecido por esa etapa de mi carrera y les deseo lo mejor para 2026 y en adelante", dijo Ancer.

Unirse a Torque es "un apasionante paso adelante tanto a nivel personal como profesional" al competir con "un equipo cien por cien latino.

"Son amigos cercanos, a quienes admiro tanto dentro como fuera del campo de golf. Eso añade una conexión y un propósito del que estoy deseando formar parte", agregó el golfista, señala la nota.

Para Niemann, Ancer es "un ganador probado y un competidor feroz", por lo que se mostró orgulloso de darle la bienvenida.

"Como equipo íntegramente latinoamericano, jugamos con orgullo, deber y propósito compartidos, y Abraham lo representa. Su llegada nos fortalece y profundiza el vínculo que impulsa todo lo que hacemos", subrayó el golfista chileno.

Sergio García agradeció al mexicano su aportación al equipo: "Ha sido un pilar fundamental de Fireballs desde el primer día. Ha sido fundamental en la construcción de la cultura de este equipo. Su impacto ha ido mucho más allá del marcador, y esa influencia perdura mucho después de que alguien se marcha".

Ancer, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de 2023 y representante de México en los Juegos de Tokio, ocupa en la actualidad el puesto 603 en el 'ranking' mundial, debido a que los torneos del LIV no puntúan en la clasificación oficial.

Llegó a ser el once del mundo en agosto de 2021 después de su primera victoria en un torneo del PGA Tour, el circuito estadounidense, desde el que saltó al saudí, en el que ha sumado un título, el de Hong Kong el pasado año.