La I Durango Titan Desert México se disputará del 13 al 16 de noviembre de 2026

Cuatro jornadas que se disputarán íntegramente en la región de Durango, un territorio lleno de contrastes que pondrá a prueba a los participantes, con rutas de desierto, montaña, bosques y cañones.

Así, en 2026 la prueba mexicana se unirá a las que ya están disputándose en Marruecos, España, Arabia Saudí y Chile.

Durango destaca por sus paisajes y por su pasado, presente y futuro cinematográfico. En esta tierra se han rodado numerosas películas a lo largo de los años y aún puede verse esa huella del séptimo arte en toda su geografía.

Así, un pelotón de decenas de ciclistas conocerá de primera mano una región en la que muy pocas bicicletas han rodado antes.

