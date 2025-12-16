La NFL anuncia a Jerry Rice y Steve Young como los entrenadores para el Pro Bowl 2026

El Pro Bowl es el juego de estrellas de la NFL que enfrenta a los mejores jugadores de la NFC y la AFC, que desde 2023 cambió su formato de un partido de fútbol americano tradicional por uno de flag football, con dos equipos de siete jugadores cada uno.

El cambio se dio para minimizar el riesgo de lesiones en los jugadores, ya que el flag football es un deporte en el que no existe contacto para detener al contrario; en este hay que quitarle una de las cintas que llevan en los extremos de su cadera para frenarlo.

La edición del 2026 se realizará en el Área de la Bahía de San Francisco, donde el 8 de febrero se disputará el Super Bowl LX en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

En la designación de Jerry Rice, quien fue seleccionado para su decimotercer Pro Bowl en su carrera, y Steve Young, para su séptimo, como entrenadores en jefe, influyó su pasado como leyendas de los San Francisco 49ers, lo que proyecta un mayor interés de los aficionados que asistan al evento.

Rice, exreceptor que ingresó al recinto de los inmortales de la NFL desde el 2010, ayudó a los gambusinos a ganar tres de los cinco Super Bowls con los que cuenta la franquicia.

El originario de Starkville, Mississippi, que hoy tiene 63 años, es el es el receptor más prolífico en la historia de la NFL y ostenta múltiples marcas.

Entre los récords más destacados del designado MVP del Super Bowl XXIII están el de más recepciones en temporada regular, con 1.549; yardas ganadas por recepción, 22.895, recepciones de anotación, 197, y touchdowns totales, 208.

En playoffs es el número uno en yardas, con 2.245, y recepciones en las diagonales, con 22.

Steve Young también colaboró con los 49ers en tres obtenciones del trofeo Vince Lombardi, con un premio MVP en el Super Bowl XXIX.

El exquarterback, que hoy cuenta con 64 años, tiene el récord de más envíos de anotación en un Super Bowl, con seis pases.

Se le recuerda por su habilidad para correr el balón de manera temeraria, algo que le provocó siete conmociones cerebrales en su carrera, en la que acumuló 4.239 yardas por acarreo y 43 anotaciones terrestres, dos marcas en su tiempo en la NFL.