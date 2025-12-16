Shiffrin logra en el eslalon de Courchevel su victoria número 105 en Copa del Mundo

Shiffrin, que lleva 68 triunfos en la más técnica de las especialidades alìnas, ganó con 1.55 segundos de ventaja sobre la suiza Camille Rast y 1.71 sobre la alemana Emma Aicher, que completó el podio.

En lo que va de temporada la esquiadora de Vail, ocho veces campeona olímpica y en dos ocasiones olímpica, ha ganado los cuatro eslalones disputados este curso.

.La estadounidense, cinco veces campeona de la general, se afianza como líder de la Copa del Mundo, en la que suma 558 puntos, 164 mas que la segunda, la neozelandesa Alice Robinson.

Shiffrin comanda también la general de eslalon con 400 puntos, 180 de margen sobre la albanesa Lara Colturi, ausente este martes en Courchevel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Copa del Mundo femenina se reanuda este fin de semana en Val d'Isère, que será el escenario de un descenso el sábado y un supergigante el domingo.