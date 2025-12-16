Tom Brady aconseja fuerza mental a Patrick Mahomes para una exitosa recuperación

"Lo único que puedes hacer es concentrarte en lo que tienes por delante y no mirar atrás. Hay que dedicarle máxima diligencia al proceso de rehabilitación y no apresurarse. El proceso de rehabilitación necesita un alto nivel de concentración, determinación y fuerza mental, es la clave para volver lo más pronto al campo", recomendó el ganador de siete Super Bowl.

El lunes pasado, Mahomes se sometió a una cirugía para reparar la rotura de ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral que se rompió el domingo en la derrota de los Chiefs 16-13 ante Los Angeles Chargers, tropiezo con el que quedó fuera de los 'playoffs' por primera vez en su carrera, que arrancó en el 2017.

Mahomes, ganador de tres Super Bowl con Kansas City, es considerado el sucesor de Brady como máxima figura de la NFL que aspira a igualar el récord de siete Super Bowl ganados por Brady.

Las carreras de ambos coinciden en varios aspectos: fueron tres veces campeón de la NFL antes de los 30 años y se rompieron el ligamento cruzado anterior de la rodilla a esa edad, una temporada después de haber perdido un Super Bowl.

Brady sufrió esa misma lesión en el 2008 durante su novena temporada en la liga, la campaña después a su derrota en el Super Bowl XLII ante los New York Giants; Mahomes, quien se lesionó el domingo, está en su campaña número nueve con los Chiefs, que perdieron el juego por el título ante Philadelphia Eagles en febrero pasado.

A sus 48 años, Brady compartió las claves para una recuperación exitosa, que en su caso le permitieron regresar al campo para ganar cuatro trofeos Lombardi más.

"Recuerdo que me esforzaba cada día, siempre sentía el mismo dolor y malestar, psicológicamente es lo más difícil de combatir. Sientes que no avanzas, pero estás ganando amplitud de movimiento y fuerza; ese es el camino a la recuperación. Le deseo lo mejor a Patrick", concluyó Brady.

El tiempo de recuperación de esta lesión se estima en nueve meses, periodo ajustado para que Mahomes esté listo para arrancar la temporada 2026 de la NFL el próximo mes de septiembre.