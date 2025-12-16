Triplista, boxeador y dupla de vóley encabezan lista de mejores atletas de 2025 en Cuba

Los reconocimientos son el resultado de una encuesta organizada por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y periodistas deportivos de medios estatales.

En el deporte individual, la saltadora Leyanis Pérez se alzó con las coronas mundiales de atletismo bajo techo y al aire libre, además de ganar por segunda temporada consecutiva el máximo premio de la Liga del Diamante y dominar el ránking universal con varios registros superiores a los 14,90 metros, destacó la web Jit.

En la misma categoría, para Julio César La Cruz este fue un año bronceado en el evento mundial convocado por World Boxing, faja continental de la Asociación Mundial de Boxeo, conversión en retador directo al Cinturón Mundial, y sumó su decimoquinta corona nacional.

Esta vez, el picher Liván Moinelo, jugador del equipo japonés Halcones de SoftBank, fue elegido en la isla en la categoría de Acontecimiento del Año y mejor atleta en contrato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Moinelo fue nombrado el pasado noviembre el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular de béisbol en Japón y además fue elegido al Equipo Ideal de la Liga del Pacífico como mejor lanzador abridor.

En la categoría de mejor equipo fue seleccionada la dupla de voleibol de playa integrada por Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz.

Asimismo, el atletismo en la categoría de deporte individual, destacó por su labor en los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción.

Otros deportistas reconocidos como más destacados son Marifelix Sarría Ruiz (levantamiento de pesas), los boxeadores Erislandy Álvarez, Arlen López y Alejandro Claro, Lázaro Martínez, Liadagmis Povea y Silinda Morales (atletismo), Yarisleidis Cirilo (canotaje) y Milaymis Marín (lucha).

En el deporte para personas con discapacidad, los atletas más destacados resultaron los para los saltadores Suslaidy Girat y Robiel Yankiel Sol Cervantes, de la categoría T46.

La parapesista Amalia González y el velocista Daumey Elizarde también resaltaron entre los atletas en situación de discapacidad.

En la escala de atleta destacado en deportes especiales fue seleccionado el multirecordista en dominio del balón, Eric Hernández, y en esa modalidad recibió mención Jhoen Lefont.