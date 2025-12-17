De Mónaco a Granada, la Vuelta 2026 ofrece montaña, una crono larga y alicientes diarios

La 81ª edición, presentada en la Salle des Ètoiles del Monte-Carlo Sporting del Principado monegasco, saldrá por tercer año consecutivo fuera de España, pasará por carreteras de 4 países, no terminará en Madrid y en un trayecto muy mediterráneo hasta abarcar las 8 provincias andaluzas, será fiel a su sello de montaña (7 finales en alto), tendrá una crono clave en Cádiz de 32 kilómetros y alicientes en cada una de las jornadas, con últimas etapas decisivas de alta montaña.

Después de Lisboa y Piamonte, llega el turno para Mónaco, que lanzará la Vuelta con una contrarreloj de 9 kilómetros por las calles del Principado que tendrá como punto culminante el circuito de Fórmula 1, donde estará instalada la meta.

Una jornada simbólica. La salida se ubicará frente al Casino de Montecarlo, el recorrido se abrirá a una larga recta que bordeará la playa de Larvotto y el Puerto de Hércules, antes de encarar la parte final del trazado.

El viaje buscará Francia para dos etapas, la última de ellas, la tercera de la ronda, en la inédita meta de Font Romeu, primer final en alto. Al día siguiente el pelotón llegará a Andorra, que acogerá la etapa cien por cien por su territorio, con 4 puertos: Envalira (1a), Beixalis (1a), Ordino (1a) y La Comella (3a).

De la montaña andorrana a Cataluña, a la provincia de Tarragona para el quinto capítulo entre Falset, comarca del Priorat, y Roquetes, en las Terres de L'Ebre. El pelotón pasará a la Comunidad Valenciana en la sexta entre Alcossebre y Castellón, con 4 dificultades, entre ellas el Puerto de El Bartolo, con tramo de grava ('sterrato') incluido.

Después, para cerrar la primera semana, final en alto en Valdelinares, jornada con 5 altos, una etapa llana en Valencia entre Puçol y Xeraco y un plato fuerte antes del primer descanso: el Alto de Aitana, con 6 dificultades y gran desnivel.

Tras el reposo, turno para la provincia de Albacete en la décima etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra, etapa de llegada ascendente. Después entre Cartagena y Lorca, el aliciente será un puerto de 3a. (Morrón de Totana) antes de meta. Se presentará entonces otro plato fuerte de montaña. Entre Vera y Calar Alto (Almería) final en alto, 5 puertos y Velefique como invitado de honor.

Sin respiro, la decimocuarta tendrá el trayecto desde Jaén capital a La Pandera, otra cita con meta en alto. La segunda jornada de descanso la disfrutará el pelotón después del trámite entre Palma del Río y Córdoba.

La tercera semana de la Vuelta, a diferencia de otras ediciones, empezará suave y concentrará las etapas más trascendentes para el final. El cronómetro gaditano y los ascensos a Peñas Blancas y al inédito Collado del Alguacil decidirán la Vuelta.

Para empezar el esprint final, etapa onubense entre Cortegana y Palos de la Frontera, para seguir con una cita de velocistas con final en Sevilla. Entonces, decimoctava etapa, llegará la cita con la contrarreloj de 32 kilómetros entre el Puerto de Santa María y Jerez. Bien harán los especialistas en la modalidad en sacar tiempo respecto a los escaladores, pues el fin de semana será tremendo.

La decimoctava propone entre Vélez Málaga y Peñas Blancas una jornada de montaña con 4 puertos y final en alto, que precederá al último asalto por lo alto con la llegada al inédito Collado del Alguacil, ya en la provincia de Granada, con 5 ascensos, entre ellos 2 pasos por Hazallanas y El Purche como testigos antes de la meta situada a 1.900 metros de altura tras la subida de 17 kilómetros al 6,6 por ciento y un 18 de pendiente máxima.

La última etapa tendrá como salida y meta Granada. No será tanto paseo como el habitual trámite de Madrid, pero la Vuelta, con el aliciente de poder observar La Alhambra, tendrá el honor de recibir a su nuevo rey en tan distinguido escenario.