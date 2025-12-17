Duplantis y María Pérez, 'diamantes' de un año de despedida para Kipchoge

Duplantis hace mucho que compite contra sí mismo. No encuentra rivales. Este año lo volvió a demostrar al volar con su pértiga en el Estadio Olímpico de Tokio para coronarse de nuevo, por tercera vez en su carrera, campeón del mundo al aire libre, un logro que también llegó con un récord del mundo de 6,30 metros en su último intento. Lo hizo apenas unas semanas después de ganar su quinto anillo consecutivo en la Liga Diamante, de la que es dominador desde 2021.

Con luz propia también brilló en este 2025 la española María Pérez, ganadora de los oros en los 20 y 35 kilómetros marcha en los Mundiales de Tokio y cuya gesta la convirtió en la primera mujer en lograr dos dobletes mundiales consecutivos, tras los de Budapest 2023. Además igualó al estadounidense Carl Lewis (100 y longitud), al jamaicano Usain Bolt (100 y 200) y al británico Mo Farah (5.000 y 10.000), los únicos tres atletas de la historia en lograr tan insigne doblete.

Inolvidable también ha sido el año para la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, invicta durante dos años tanto en los 400 metros lisos como en los 400 vallas, extendiendo su racha de victorias en esa disciplina a veinticuatro carreras. La joven atleta de 26 años ganó el título mundial de 400 metros lisos en Tokio con un récord norteamericano de 47.78, rompiendo así un récord de campeonato vigente durante 42 años con el segundo 400 más rápido de todos los tiempos. Como resultado, se convirtió en la primera atleta en ganar títulos mundiales tanto en los 400 metros lisos como en los 400 vallas, tras su victoria en esta última prueba en Oregón en 2022. Además, también formó parte del equipo estadounidense victorioso de 4x400 en Tokio.

También destacaron en este 2025 el keniano Emmanuel Wanyonyi, que ganó el oro mundial y el 'diamante' en los 800 metros y logró cuatro de las seis mejores actuaciones del año, incluido un liderazgo mundial de 1:41.44 en Mónaco; y la australiana Nycola Olyslagers, campeona mundial de salto de altura en pista cubierta, al aire libre y de la Liga Diamante, firmando un récord oceánico de 2,04 metros.

Sorprendente fue que en los Mundiales de Tokio los ganadores de los 1.500, 3.000 metros obstáculos, 5.000 y 10.000 metros masculinos fueran todos atletas blancos sin ningún triunfo de africanos.

El neozelandés Geordie Beamish se llevó los 3.000 obstáculos, el estadounidense Cole Hocker los 5.000, el portugués Isaac Nader los 1.500 y el francés Jimmy Gressier los 10.000, siendo el primer europeo en subir a lo más alto del podio en la distancia desde el italiano Alberto Cova en Helsinki'83.

Convertido en una leyenda del atletismo dijo adiós el keniano Eliud Kipchoge, que nunca había competido en Nueva York y buscaba completar las siete grandes maratones del mundo tras haber corrido en Boston, Chicago, Londres, Tokio, Berlín y Sídney. El keniano, ganador de once 'majors' en su carrera, además de dos oros olímpicos, se despidió con un discreto decimoséptimo puesto en Nueva York aunque con el reconocimiento unánime de ser el mejor maratoniano de la historia hasta el momento.

Otra despedida protagonizó Shelly-Ann Fraser-Pryce, la veterana jamaicana que, a sus 37 años, concluyó sexta la final de los 100 metros y logró una medalla de plata con sus jóvenes compañeras del relevo 4x100 metros. En su palmarés, además de ocho medallas olímpicas, entre ellas los oros de los 100 metros de Pekín 2008 y Londres 2012, hay 17 medallas y los cinco oros del hectómetro logrados entre 2009 y 2022 y que suponen un registro muy difícil de igualar.

El regreso de la venezolana Yulimar Rojas en triple salto tras dos años sin competir debido a una lesión fue una de los grandes momentos de los Mundiales de atletismo de Tokio.

Desde que ganó la Liga Diamante en Eugene en septiembre de 2023, y año y medio después de su lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, el 10 de abril de 2024, la pupila de Iván Pedroso volvió a recuperar la sonrisa en la ronda de clasificación, la cuál superó sin ningún contratiempo con una marca de 14,49 metros en el primer intento.

Otro tema fue la final, en la que no pudo lograr su quinto título mundial y se conformó con un bronce por detrás de la cubana Leyanis Pérez, que logró el oro y también se proclamó este 2025 campeona del mundo de pista cubierta en Nanjing.

En esa misma ciudad también triunfó el noruego Jakob Ingebrigtsen, doble campeón del mundo bajo techo en 1.500 y 3.000, las dos distancias en las que se proclamó dos semanas después campeón de Europa de pista cubierta. No puede repetir éxito al aire libre en Tokio debido a una lesión que le tuvo apartado varios meses y le impidió preparar el campeonato en condiciones.

Otra ciudad china, Guanzhou, acogió los Mundiales de relevos, en los que se colaron entre las habituales potencias de velocistas los dos equipos femeninos españoles.

El 4x400 formado por Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás paró el crono en 3:24.13, nuevo récord nacional, y lograron el oro, mientras que el 4x100, también femenino, con Esperança Cladera, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, se llevó la plata solo superado por Gran Bretaña.

El campo a través también dio una buena alegría a España para cerrar el año con el oro, en categoría individual, de Thierry Ndikumwenayo, que se proclamó en Lagoa (Portugal) campeón de Europa y además impulsó a lo más alto del podio al equipo nacional en la clasificación por países. En total ocho medallas continentales para España, el mejor resultado de la historia en unos Europeos de cross.

Una de las carreras que volvió a asombrar al mundo con su espectacular recorrido fue el Maratón de Valencia-Trinidad Alfonso Zurich, en el que la keniana Joyciline Jepkosgei firmó la mejor marca mundial del año 2025 (2h14:00) que la convierte en la cuarta mujer más rápida de la historia. Eso en categoría femenina porque en la masculina su compatriota John Korir (2h02:24) pasó a ser el octavo hombre más rápido del mundo tras una carrera en la que se batieron nueve récords nacionales de los atletas de élite y miles de marcas personales.