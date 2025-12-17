El Granada identificará y sancionará a los aficionados que insulten en el estadio

El motivo es que, según indicó la entidad granadina, ha sido objeto de tres procedimientos disciplinarios por incitación a la violencia y desprecio al rival en cánticos proferidos desde la grada y la pasada campaña recibió cuatro sanciones económicas.
El Granada emitió este miércoles un comunicado para informar “a sus abonados y aficionados que acuden habitualmente a los partidos como local” del equipo de que, “durante la presente temporada deportiva, el club ha sido objeto de tres procedimientos disciplinarios por parte de la Real Federación Española de Fútbol”.
Estos se han producido en los partidos pasados ante Leganés, Las Palmas y Córdoba “como consecuencia de distintos cánticos producidos en el Estadio Nuevo Los Cármenes por incitación a la violencia y desprecio al rival”.
Además, “en la pasada temporada, el Granada recibió sanciones económicas en cuatro partidos diferentes”, añadió la entidad, especificando que fue en los encuentros jugados en el Nuevo Los Cármenes ante Levante, Cádiz, Almería y Castellón.
Ante estos hechos, el Granada quiso reiterar “su rechazo absoluto a cualquier comportamiento violento, insultante o intolerante”, recordando que “este tipo de conductas perjudican directamente a la imagen del club y generan consecuencias económicas que afectan a toda la entidad”.
El Granada pidió que “el apoyo desde la grada se desarrolle siempre desde el respeto, la deportividad y el compromiso con el club” e insistió en que “determinadas conductas no solo dañan la imagen de la entidad, sino que también generan consecuencias económicas directas que afectan al conjunto del granadinismo”.