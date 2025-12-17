Guerrero:"Estuve dos meses sin levantar cabeza, pero todo cambió con el NSN de Iniesta"

"Ahora estoy mejor después de malos momentos vividos. Estuve dos meses para levantar cabeza, pero el proyecto ha girado 180 grados con el nuevo dueño y el patrocinador. Hasta noviembre no tenía claro qué iba a hacer, pero ahora veo un plan ilusionante, bien dirigido y ahora tenemos equipo nuevo, no miramos atrás. Lo malo ya lo pasamos y ahora tenemos ilusión ante la nueva etapa", señaló Guerrero en la presentación de la Vuelta en Mónaco.

Guerrero se refirió a los nuevos planes del equipo, que si bien perdió importantes activos tras la desaparición del Israel, ahora la incorporación del eritreo Biniam Girmay relanza las ilusiones de la escuadra NSN.

"Hemos cambiado mucho. Si bien hemos perdido a los dos hombres de la general, que eran Gee y Riccittello, cuarto y quinto en Giro y Vuelta, hemos fichado a Girmay como el gran líder para el Tour de Francia o clásicas, donde puede dar alegrías como ya demostró hace dos años. El equipo ha girado mucho en ese sentido e iremos a carreras de un día, clásicas y etapas, más que en una general de una grande", explicó.

Guerrero no dudó en resaltar el relanzamiento que supone la figura de Andrés Iniesta en el proyecto ciclista.

"Es así de cierto. Andrés y su equipo han apostado por venir al ciclismo y a este proyecto, tienen mucha experiencia en el mundo del fútbol y de los espectáculos y han estado apoyando desde el principio, les apasiona el ciclismo. Iniesta anda en bici en Dubai, a ver si viene a las carreras con nosotros en el coche. Se trata de un hombre muy querido y de carisma", dijo el técnico.

El NSN comienza un proyecto de 3 años con la licencia World Tour, donde hará un calendario "acorde con nuestros corredores".

"En algunas carreras podemos lograr resultados. Con Girmay lucharemos por etapas en el Tour, y que luche también por el maillot verde. Objetivo lograr puntos para seguir en el Wordl Tour", comentó.

Respecto al recorrido presentado de la Vuelta, Óscar Guerrero comento la dureza habitual de la ronda.

"Es un recorrido duro, no esperaba menos. Este formato le va bien porque hasta el último día no se conoce al ganador. No hay norte, pero en el sur hará calor y será un obstáculo. Una Vuelta sin respiro, con colofón en las etapas de montaña de Granada", concluyó.