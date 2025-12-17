Los Rams, Seahawks, 49ers y Bears luchan por la cima de la NFC en semana 16 de la NFL

Este jueves, los Rams, que marchan como número uno de la NFC con 11 triunfos y tres derrotas, deben vencer a los Seahawks si quieren sostener la posición que da derecho a descansar la primera semana de los playoffs y jugar el resto de sus juegos en casa hasta la final de la conferencia.

Una derrota abrirá el camino para que el nuevo líder de la NFC sea Seattle al llegar a 12 victorias y tres tropiezos, una posición que mantendrán si cierran la campaña regular con triunfos en la semana 17, ante Panthers, y 18, contra 49ers.

El sábado, los Chicago Bears, que marcha con marca de 10-4, tienen la misión de superar a los Green Bay Packers para mantenerse a la caza de Rams y Seahawks.

No será sencillo ante un equipo con el que han caído en 12 de sus más recientes 13 contiendas. La más cercana de ellas ocurrió hace un par de semanas en casa de Green Bay, que les venció 28-21.

Un triunfo de Packers, además de truncar las aspiraciones de Chicago de terminar en la cima de la NFC, pondrá a Green Bay en el primer puesto del Norte de la conferencia y relegará a los Bears al segundo lugar.

El otro contendiente para la primera plaza de la Nacional, los San Francisco 49ers, chocarán contra los Indianapolis Colts el lunes, en el cierre de la semana 16.

Los gambusinos, 10-4, se han mantenido en el tercer lugar de la división Oeste prácticamente toda la campaña, a la sombra de Rams y Seahawks, que tienen marca de 11-3.

La combinación para que San Francisco termine como número uno de la NFC es simple, primero debe esperar que Seattle le gane a los Rams y cumplir un cierre con pleno de victorias ante Colts, Bears en la semana 17 y Seahawks, en la 18.

Entre los 12 partidos programados para el domingo destaca la visita de Jacksonville Jaguars, que buscan mantenerse primeros en el Sur de la Conferencia Americana (AFC), a los Denver Broncos, número uno de la AFC, que mantendrá su estatus si son capaces de cerrar la temporada con tres victorias.

También llama la atención el duelo entre los Baltimore Ravens y New England Patriots.

Partidos de la semana 16 de la temporada de la NFL:

Sábado 20.12: Commanders-Philadelphia, Bears-Packers.

Domingo 21.12: Browns-Bills, Cowboys-Chargers, Titans-Chiefs, Dolphins-Bengals, Saints-Jets, Giants-Vikings, Panthers-Buccaneers, Broncos-Jaguars, Cardinals-Falcons, Lions-Steelers, Texans-Raiders, Ravens-Patriots.