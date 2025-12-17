Príncipe Alberto II: "Orgulloso de que Mónaco sea la salida de la Vuelta 2026"

Después de la "partenza" del Giro de Italia de 1966 y del "grand départ" del Tour de Francia 2009, llega en 2026 el turno para la salida de la Vuelta España, hecho que tendrá lugar el 22 de agosto, edición que terminará el 13 de septiembre en Granada.

"El Principado siente una verdadera pasión por el ciclismo, por eso es un orgullo acoger la Vuelta a España. Agradecemos haber sido elegidos para el comienzo de la edición 81 de la Vuelta. Sera la tercera salida de una prueba grande, un acontecimiento especial para nosotros", señaló el Príncipe Alberto.

Alberto II, quien destacó los valores del deporte para el desarrollo de la convivencia y de las persona, deseó "éxitos para la edición de 2026, donde serán bienvenidos".