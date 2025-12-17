Polideportivo
17 de diciembre de 2025 - 07:45

Triathlon World Tour, un circuito mundial que integrará principales competiciones en 2027

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- World Triathlon y Professional Triatletes Organisation (PTO) han anunciado este martes la creación del Triathlon World Tour, una prueba que integrará las principales competiciones del calendario internacional -el actual T100 Triathlon World Tour, las Series Mundiales de World Triathlon y las Copas del Mundo- bajo una misma estructura.

El circuito contará con dos niveles de competición, World Championship y Challenger, y abarcará las distancias sprint, estándar y 100 kilómetros. Tienen como objetivo alcanzar alrededor de 100 eventos, con retransmisiones en directo durante todo el año a partir de 2027.

Así, el T100 Tour pasará a denominarse T100 World Championship Series y las actuales Series Mundiales como T50 World Championship Series.

La creación del "Triathlon World Tour" busca "ordenar, unificar y potenciar el ecosistema competitivo del triatlón profesional", ha informado World Triathlon en un comunicado.

“Debemos adaptarnos a un mercado cada vez más competitivo si queremos aprovecharlo. La unión con PTO como socio estratégico en este proyecto beneficia al triatlón a largo plazo. Estamos realmente entusiasmados con el lanzamiento del Triathlon World Tour y con lo que supondrá para el futuro del Triatlón y el Paratriatlón”, ha señalado Antonio Fernández Arimany, presidente de World Triathlon.

