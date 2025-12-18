Desestimada una demanda antimonopolio presentada por el evento que anima a doparse

La AMA recuerda que en agosto presentó la moción de desestimación después de que 'Enhanced Games' presentara su demanda civil antimonopolio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York).

El tribunal dictó su sentencia el miércoles 17 de noviembre, pero concedió a Enhanced Games un plazo de 30 días para modificar y subsanar los defectos de su demanda. Ese plazo ha expirado sin que se haya presentado ninguna demanda modificada, señala la AMA en una nota de prensa.

"Esto justifica la firme postura que hemos adoptado al respecto. La AMA tiene el derecho, y de hecho la responsabilidad, de pronunciarse en contra de Enhanced Games, un evento que pone en riesgo la salud de los atletas al animarlos a tomar potentes sustancias dopantes sin necesidad terapéutica", afirma un portavoz de la AMA.

La AMA, asimismo, "insta a todos los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley a que evalúen si los deportistas que toman sustancias para mejorar el rendimiento en este contexto, o los médicos que suministran o administran esas sustancias, pueden estar infringiendo las leyes penales o las normas profesionales, ya sea en sus propios países o en los Estados Unidos, donde está previsto que se celebre el evento".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy