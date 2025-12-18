Jorge Mateo brilla y las Estrellas vuelven a someter a los Tigres en el béisbol dominicano

El nicaragüense Ismael Munguía anotó tres vueltas y Francisco Peña produjo dos carreras para las Estrellas, quienes con la victoria se mantienen empatadas en la tercera posición con los Leones del Escogido.

Esmil Rogers lanzó cinco entradas de dos carreras y para lograr su cuarto triunfo del torneo y el número 26 en su carrera en la liga dominicana, en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Domingo Leyba conectó un jonrón de dos carreras por los Tigres, que sufrieron su quinto revés consecutivo y se mantienen en el último lugar en la tabla de posiciones de la Lidom, pero aún con oportunidades de clasificarse a la postemporada.

Los Azules están a un juego y medio del cuarto lugar y les restan cinco partidos para completar su calendario de serie regular.

La derrota fue para Albert Abreu, a quien le anotaron seis carreras en 2.2 entradas.

José Marmolejos continuó encendido con el madero y este miércoles anotó e impulsó dos carreras para que los Leones del Escogido doblegaran a las Águilas Cibaeñas, en su visita al estadio Cibao, de Santiago (norte).

Jonathan Guzmán remolcó dos carreras y Yainer Días produjo una anotación para los Leones (21-25) siguen emparejados con las Estrellas, con el tercer mejor registro de la temporada.

Travis Lakins Sr. tiró cinco capítulos de una vuelta para llevarse la victoria por los escarlatas. El rescate fue para Aneurys Zabala, quien tiró el noveno sin anotaciones.

Julio Carreras y Nomar Mazara despacharon la pelota fuera del parque y los Gigantes del Cibao conquistaron su tercer triunfo consecutivo frente a los Toros del Este en el partido escenificado en el estadio Francisco Micheli de La Romana (este).

Yovanny Cruz lanzó un capítulo en blanco para lograr la victoria y Anderson Pilar completó la novena sin anotaciones y se quedó con el salvamento por los Gigantes, que se mantienen a medio juego de Leones y Estrellas por la tercera posición.

Tres Barrera fletó un jonrón por los Toros, que están a un triunfo de asegurar su clasificación a la postemporada del torneo de béisbol invernal dominicano.

Yaramil Hiraldo permitió una vuelta en un capítulo y perdió el encuentro por los taurinos.

El cubano Elih Marrero pegó un jonrón de tres carreras y Juan Lagares anotó y remolcó una vuelta por las Águilas, quienes continúan en el primer lugar del torneo local.

Dinelson Lamet lanzó 1.2 capítulos de tres vueltas y cargó con la derrota por las Águilas.