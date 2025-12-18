Tadej Pogacar, indiscutible rey del ciclismo mundial

Pogacar ya lucha contra la historia, con el objetivo de alcanzar y, si es posible, superar al belga Eddy Merckx, "El Canibal", considerado como el mejor de siempre. El listón está elevado, pero convertirse en leyenda está al alcance del bicampeón mundial.

"Ha sido mi mejor temporada", resumió Pogacar tras conquistar su quinto triunfo consecutivo en el Giro de Lombardía, algo insólito, sin precedentes, solo al alcance de fueras de serie. En los grandes monumentos se ha convertido en el tercero más laureado de la historia, y en el cómputo total de 2025 ha logrado 20 triunfos en solo 50 días de competición.

Los objetivos para Pogacar serán evidentes en la temporada 2026. Está a un paso del quinto Tour. Si gana en París el maillot amarillo se pondrá en el podio de honor con Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Antes, tratara de cerrar la colección de clásicas en la Milán San Remo y París Roubaix.

El ciclismo se alimenta de la comparación entre Pogacar y Merckx. Difícil debate. Ambos son ya los dos mejores, pero para muchos el número uno ya es el esloveno. Al ciclista de Klanec no le hace gracia la semejanza con el "Canibal". "Cada uno es único a su manera", zanja.

En lo que empatan ambos es en el espíritu ofensivo en carrera. Si el belga trataba de imponerse por KO a base de ataques, Pogacar ha firmado exhibiciones para el recuerdo en sus últimas conquistas. En el Mundial de Ruanda, en el Europeo, en la Lieja-Bastoña, en el Tour de Flandes, en la Strade Bianche.... en todas rompió a sus rivales con ataques lejanos, incluso a 100 km de meta.

Los recitales de Pogacar en las grandes pruebas han relegado a un segundo plano a otras figuras del pedal. La primavera empezó a florecer con el triunfo del neerlandés Mathieu Van der Poel en la "Classicissima" Milán San Remo, en la que fue tercero el esloveno.

Van der Poel (Kepellen, 30 años) también hizo historia con su tercer triunfo en la París Roubaix. Sin duda, el nieto de Raymond Poulidor se convirtió en 2025 en uno de los grandes clasicómanos de siempre.

Por su parte, el belga Remco Evenepoel (Aalst, 25 años), fue la principal víctima del "rodillo Pogacar". El nuevo fichaje del Red Bull Bora se proclamó campeón de Europa y del Mundo de crono, pero en ruta fue segundo tras el esloveno. Eso sí, en la contrarreloj de Kigali, se vistió con el maillot arcoíris tras doblar a Pogacar. Palabras mayores.

En las grandes rondas brillaron el británico Simon Yates en el Giro de Italia y el danés Jonas Vingegaard en la Vuelta más convulsa de la historia, la que no pudo terminar la última etapa en Madrid por las manifestaciones propalestinas que marcaron toda la ronda.