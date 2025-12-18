Valencia se estrenará en el circuito de Premier Padel la próxima temporada

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- La liga de Premier Padel, el principal circuito internacional de este deporte, tendrá como novedad la próxima campaña la incorporación de Valencia como nueva sede con un torneo categoría P1, el que está por debajo de los cuatro 'majors' -Catar Italia, París y México-, que se disputará del 8 al 14 de junio.