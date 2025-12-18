Polideportivo
18 de diciembre de 2025 - 13:20

Valencia se estrenará en el circuito de Premier Padel la próxima temporada

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- La liga de Premier Padel, el principal circuito internacional de este deporte, tendrá como novedad la próxima campaña la incorporación de Valencia como nueva sede con un torneo categoría P1, el que está por debajo de los cuatro 'majors' -Catar Italia, París y México-, que se disputará del 8 al 14 de junio.

Por EFE

Con el de Valencia, España acogerá seis citas, al mantener las de Madrid (31 de agosto al 6 de septiembre), Málaga (13 al 19 de julio), ambos también de categoría P1, y las de Gijón (2 al 8 de febrero) y Valladolid (22 al 28 de junio), de clase P2.

La sexta serán las Finales de Barcelona, que por tercer año consecutivo cerrarán la temporada del 7 al 13 de diciembre.

La próxima campaña de Premier Padel tendrá 26 torneos en 18 países, con Londres y Pretoria (Sudáfrica) como sedes que también debutan, y cerca del 75 por ciento de ellos se disputarán en pista cubierta tras el proceso de consulta con los jugadores.