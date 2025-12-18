Valencia se estrenará en el circuito de Premier Padel la próxima temporada

Con el de Valencia, España acogerá seis citas, al mantener las de Madrid (31 de agosto al 6 de septiembre), Málaga (13 al 19 de julio), ambos también de categoría P1, y las de Gijón (2 al 8 de febrero) y Valladolid (22 al 28 de junio), de clase P2.
La sexta serán las Finales de Barcelona, que por tercer año consecutivo cerrarán la temporada del 7 al 13 de diciembre.
La próxima campaña de Premier Padel tendrá 26 torneos en 18 países, con Londres y Pretoria (Sudáfrica) como sedes que también debutan, y cerca del 75 por ciento de ellos se disputarán en pista cubierta tras el proceso de consulta con los jugadores.