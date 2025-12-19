El atletismo mundial vuela: 586 millones de dólares de impacto en eventos

El año 2025 ha sido el año de los récords. El impacto económico que cifra World Athletics de los Mundiales de pista cubierta de Nanjing y los Mundiales de relevos de Guanzhou (China) y el Mundial al aire libre de Tokio (Japón) supera los 586 millones de dólares, con 1.400 millones de horas de visionado por televisión en 234 territorios para los tres eventos.

"De media, nuestro retorno es cuatro veces superior al de nuestra inversión, aunque en algún caso, como los Mundiales de aire libre en Tokio, fueron cinco", desvela el presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, en una charla virtual con tres medios de comunicación internacionales, entre ellos EFE.

"Esto representa un aumento notable del impacto con respecto a eventos anteriores. Estas cifras nos dicen que vamos por el camino correcto y que nuestro deporte interesa mucho", declara Coe, que asegura que esa inversión y ese rendimiento económico también viene acompañado del rendimiento deportivo.

Ochenta y cuatro países llegaron a la final de los Mundiales de Tokio, frente a los 47 de esos mismos Mundiales en la ciudad japonesa en 1991, y la expectación en las gradas fue enorme. Más de 600.000 entradas se vendieron para ver la competición en directo con sesiones agotadas en siete de las nueve noches.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los seguidores de World Athletics en las redes sociales aumentaron en tres millones, pasando de catorce millones a diecisiete millones, y se consiguieron conseguimos más de un millón de nuevos seguidores hasta alcanzar un total de 2,15 de seguidores potenciales.

La cobertura mediática tradicional de World Athletics fue de algo menos de 400.000 artículos con un alcance de 38.000 millones, lo que supone un alcance potencial de 198.000 millones.

El crecimiento deportivo también ha sido exponencial con más de 21.000 atletas compitiendo en los eventos de la Diamond League y el Tour Continental Tour. De todos ellos, 10.184 registraron marca personal y se establecieron en las competiciones 222 récords nacionales.

Ese crecimiento deportivo también trae consigo un aumento de la parte técnica. Según World Athletics se han registrado 1.200 nuevos entrenadores de nivel 1 y 2, siendo más de una cuarta parte mujeres, y hay 727 nuevos árbitros en competiciones internacionales, de los cuáles con más de una tercera parte féminas.

La fiebre por correr y el interés por el atletismo no se queda solo para el ámbito profesional. Un ejemplo son las carreras populares, que han convertido la afición de correr en una industria deportiva que mueve mucho dinero en dorsales, viajes, equipación técnica, grupos de entrenamiento o planes de nutrición.

La San Silvestre Vallecana, que se disputa el 31 de diciembre, ha agotado los 42.000 dorsales disponibles a falta de varias semanas para su celebración, igual que ocurrió este año con el maratón de Barcelona (25.000), el medio maratón de Sevilla (17.000), las Rock 'n' Roll Running Series de Madrid (45.000), el maratón de Berlín (55.000) o el reciente maratón de Valencia (35.000), que para la próxima edición ha abierto, al igual que Nueva York o Londres, un sistema de sorteo para conseguir el ansiado dorsal debido a la alta demanda.