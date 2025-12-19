El dominicano Jassel Pérez debuta con el Covirán en la difícil pista del Gran Canaria

Jassel Pérez, jugador que pertenece al club desde el verano, estaba cedido en el G Cantabria, equipo de Primera FEB, la segunda división española.

El exterior, sin experiencia en la Liga Endesa, llega para tratar de compensar las bajas por tercer partido consecutivo del alero finlandés Elias Valtonen y del escolta montenegrino Jovan Kljajic, dos hombres claves en la pizarra del técnico Ramón Díaz que sufren lesiones de larga duración.

El equipo dirigido por Díaz se mantiene desde el inicio del curso en puestos de descenso y sólo ha ganado un encuentro en las diez jornadas disputadas, por lo que comparte la última posición de la tabla con el San Pablo Burgos.

Los granadinos disponen este sábado de una oportunidad de oro para meterse de lleno en la pelea por la salvación ya que el Dreamland Gran Canaria es uno de los equipos que marca la permanencia con tres partidos ganados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los de Ramón Díaz llegan al choque tras perder la pasada jornada por 86-81 en la pista del MoraBanc Andorra en un partido en el que compitieron y tuvieron opciones de victoria hasta el final pese a llegar al mismo muy mermados.

Tanto el técnico como los máximos dirigentes del club se quejaron tras el choque de una actuación arbitral que consideran les perjudicó en los instantes decisivos del duelo, confiando en que en el decisivo partido de este sábado no tengan incidencias los colegiados.