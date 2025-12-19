El Oporto de Samu busca apuntalar aun más su liderazgo frente al Alverca de Vinícius Jr

Samu fue el protagonista de los 'dragones', líderes en solitario, en la última jornada al marcar un doblete en la victoria frente al Estrela da Amadora (3-1), y actualmente suma 9 goles en la competición.

Su rival en esta decimoquinta jornada, el Alverca de Vini Jr. (9º), tendrá la tarea de frenar al delantero natural de Melilla en su mejor momento de la campaña, ya que lleva cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones viendo puerta.

También el lunes, el tercero en la tabla con 32 puntos, el Benfica, del delantero colombiano Richard Ríos, se batirá al sexto clasificado, el Famalicão, tras la goleada del pasado fin de semana contra el Moreirense por (0-4), con un triplete del griego Pavlidis.

La decimoquinta jornada de la Liga portuguesa terminará el martes con la visita del campeón y segundo clasificado, el Sporting, del también colombiano Luis Suárez, a la ciudad norteña de Guimarães para enfrentarse al Vitória (7º).

Partidos de la decimoquinta jornada de la Liga Portugal:

Vitória de Guimarães - Sporting.