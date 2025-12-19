España se luce ante Estados Unidos en su preparación para el Europeo (16-9)

Los jugadores que dirige David Martín, que el domingo volverán a enfrentarse en Terrassa a los norteamericanos, dominaron de principio a fin un duelo en el que se impusieron en tres cuartos gracias a su mayor acierto y la gran actuación de Unai Aguirre bajo palos y empataron en el último. Ambas selecciones se concentran estos días en el CAR de Sant Cugat.

La igualdad presidió los primeros minutos de un duelo en el que el resultado inicial no se alteró hasta que Unai Biel abrió el marcador. A partir de ahí se desataron las hostilidades. En los últimos dos minutos Marc Vallas hizo el segundo para los locales, respondió Jack Larsen con un golazo por la escuadra y Bernat Sanahuja y Sergi Cabanas se sumaron a la fiesta para dejar un prometedor marcador al final del primer cuarto (4-1).

Ese resultado se mantuvo hasta el ecuador del segundo, cuando apareció un certero Álvaro Granados que, con tres goles, el segundo de ellos de penalti, ensanchó la diferencia. Pol Daura anotó el octavo para España, que dejó el partido encarrilado al descanso, al que se llegó con 8-3 tras los aciertos de Larsen y Nicolas Saveljic por los estadounidenses.

España siguió a lo suyo en la reanudación. Los aciertos de Roger Tahull, Sanahuja, Marc Larumbe y Fran Valera elevaron a ocho tantos la renta. Enfrente, solo pudo responder Saveljic por partida doble y, con un parcial de 4-2, se llegó a los últimos diez minutos con el partido resuelto (12-5).

En el último periodo debutó con la selección española el joven portero Aran Pina, que hizo buenas intervenciones y hasta paró un penalti. Por los locales marcaron Unai Biel, Granados, Cabanas y Valera para España hasta establecer el 16-9 definitivo.

16. España (4+4+4+4): Aguirre, Daura (1), Granados (4), Sanahuja (2), De Toro, Larumbe (1), Cabanas (2), Gomila, Tahull (1), Valera (2), Biel (2), Bustos, Pina y Valls (1).

9. Estados Unidos (1+2+2+4): Weinberg, Larsen, Vavic, Saveljic (4), Zelikov, Castillo, Liechty (1), Brown, Ehrhardt (1), C. Dodd (1), R. Dodd (1), Irving, Temkin, Ohl (1).

Incidencias. Partido amistoso disputado en la Piscina Sant Sebastià de Barcelona.